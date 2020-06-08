Sirte ve Cufra'nın Güvenliğini Sağlama ve Koruma Operasyon Biriminin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Carif ve Kıbeybe bölgelerinin Hafter milislerinden arındırıldığı belirtildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

Söz konusu bölgelerin, cumartesi günü başlatılan "Zafer Yolları" isimli operasyon kapsamında kurtarıldığı ifade edildi.

Libya ordusu dün, Sirte'yi Hafter milislerinden temizlemek için kentin banliyölerine askeri sevkiyatı artırmıştı.

"Zafer Yolları" harekatı başlatılmıştı

Libya ordusu cumartesi günü Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya ordusu, dün Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter'e bağlı milislerden kurtarmıştı.

Libya ordusu üst üste başarılar sağladı

Libya ordusu, son dönemde Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde etti.

Son üç gün içinde, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nın ardından Ayn Zara, Vadi er-Rebi, Tarhune ve Urban gibi yerleşim bölgelerinden milisleri çıkartarak kontrolü sağlayan Libya ordusu, başkent Trablus il sınırının tamamında da hakimiyet kurduğunu duyurmuştu.