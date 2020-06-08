Haber Giriş: Kaynak: İHA
Belçika'da Floyd protestoları yağmaya dönüştü
ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin protesto edildiği Belçika'da bazı göstericiler dükkanları yağmaladı.
ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa’da devam ediyor.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Tarihi Brüksel Adalet Sarayı önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi Floyd cinayetini, artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti.
Protestolar sonrası olaysız dağılan kalabalığın ardından bazı gruplar dükkanları yağmaladı.
Yağmacı grup, Chaussée d'Ixelles ve Boulevard de Waterloo semtlerinde çöp kutularını ateşe vererek, barikatlar kurdu. Grup, çevrede bulunan mağazaların camlarını kırarak, yağma yaptı.
Polis, tarafından yapılan açıklamada çok sayıda kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Etiketler: George Floyd BelçikaSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 00:40
Son Haberler
- 01:03
- 00:23
- 00:10
- 00:01
- 23:43
Sıradaki Haber
İsrailliler, Filistinli otizmli gencin şehit edilmesini protesto etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz