Libya Dışişleri Bakanlığı, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Milletvekili Sihem Sergeva'nın bulunması amacıyla güvenlik konseyini göreve çağırdı.

Hafter'e bağlı bölgede yer alan Tobruk meclisinde milletvekili olan Sihem Sergeva, Hafter'in, Trablus'u ele geçirme talimatına karşı çıkmıştı.

Bu karşı çıkışın ardından Sergeva şüpheli şekilde kaybolmuş ve kendisinden o günden bu yana haber alınamamıştı.