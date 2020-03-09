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Libya, kayıp milletvekili Sergeva için çağrıda bulundu
[Fotoğraf: AA]
Libya Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıldan bu yana kendisinden haber alınamayan ve nerede olduğu belirlenemeyen kadın milletvekili Sihem Sergeva'nın bulunması için uluslararası topluma çağrı yaptı.
Libya Dışişleri Bakanlığı, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.
Milletvekili Sihem Sergeva'nın bulunması amacıyla güvenlik konseyini göreve çağırdı.
Hafter'e bağlı bölgede yer alan Tobruk meclisinde milletvekili olan Sihem Sergeva, Hafter'in, Trablus'u ele geçirme talimatına karşı çıkmıştı.
Bu karşı çıkışın ardından Sergeva şüpheli şekilde kaybolmuş ve kendisinden o günden bu yana haber alınamamıştı.
Etiketler: sihem sergeva Libya Dünya kadınlar günüSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 03:50
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