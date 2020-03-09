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İsrail'de koronavirüs vakaları artıyor
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Kovid-19) vakasının 39’a yükseldiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'de 14 yeni tip koronavirüs daha tespit edildiği, böylece sayının 39'a yükseldiği belirtildi.
Hastalık bulaşanların tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, vaka sayısının yükselebileceğine vurgu yapıldı.
Etiketler: koronavirüs israil vaka sayısıSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 00:42
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