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Fransa'da camide silahlı saldırı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Fransa'nın başkenti Paris'te, camiye giren silahlı saldırganın ateş açması sonucu 1 kişiyi ağır yaralandı.
Fransız basınında yer alan haberlerde, başında kask bulunan silahlı saldırganın Paris'te camiye girerek ateş açması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
Şüphelinin, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtığı ifade edildi.
Olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: Paris fransa Cami SaldırısıSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 00:28
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