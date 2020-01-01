Arap Birliği Libya'da darbeci Hafter'in meşru hükümete ve sivillere yönelik saldırılarına aylarca sessiz kaldı. Türkiye, Libya tezkeresini gündemine alınca, Birlik Mısır'ın çağrısı üzerine yılın son günü Libya gündemiyle toplandı.

Toplantıda Libya'nın meşru hükümetini temsil eden Salih eş-Şemahi, Arap Birliği'ni çifte standart uygulamakla suçladı.

Eş-Şemahi, "Arap Birliği 9 aydır derin bir uykudaydı. Trablus’a saldırı düzenlendiğinde toplantı çağrımızı görmezden gelen Birlik, bugün alelacele toplanmıştır." dedi.

Libya temsilcisi, Türkiye ile varılan anlaşma sebebiyle bazı ülkelerin UMH'nin meşruiyetini zayıflatmaya çalıştığını belirterek, "Halbuki iki egemen ve meşru hükümet olarak söz konusu mutabakat zaptını BM’ye de ilettik." ifadesini kullandı.

Arap Birliği toplantıda, "Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, krize siyasi çözüm bulunması" gibi kararların alındığını duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber