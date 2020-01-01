Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eserlerimize yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eserlerimize yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışacağız

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısından 11,3 milyon araç geçti

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısından 11,3 milyon araç geçti

Ekonomi