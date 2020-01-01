Tel Abyad'da bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı01 Ocak 2020 Çarşamba 13:42 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 13:47
Tel Abyad Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG’li teröristler, TSK yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı. Saldırıda 2 masum sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da Saluk Atik köyünü hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yol kontrol noktasını geçemeyince bombalı aracı köyün dışında patlattığı ifade edildi.
Tel Abyad Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG’li teröristler, TSK yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı. Saldırıda 2 masum sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı. pic.twitter.com/CRZv6fBjE2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 1, 2020
Saldırıda, 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı.
Kaynak: TRT Haber