Başbakan Fayiz es-Serrac ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Hafter güçlerinin uçuşa yasak bölge uygulama girişimi üzerine bir toplantı gerçekleştirdi.

Serrac ve Mişri, "başkentteki hava trafiğinin güvenli biçimde devam etmesinin can alıcı öneme sahip olduğunu" belirterek, BM Libya Özel Temsilciliğini, "sivillerin canını korumak için ciddi adımlar atmaya" çağırdı.

Kaynak: AA