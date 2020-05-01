Haber Giriş: Kaynak: AA
Libya hükümeti saldırı hazırlığındaki Hafter milislerini vurdu
[Fotoğraf: AA]
Libya hükümeti hava kuvvetleri, saldırı hazırlığındaki Hafter milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, konuya dair Öfke Volkanı Operasyonunun sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Sözcü Kununu, Libya hükümet güçlerinin başkent Trablus’un yaklaşık 200 kilometre güneyinde yer alan Nesme bölgesinde hava operasyonu düzenlediğini, Hafter milislerini taşıyan otobüsü vurduğunu ifade etti.
Kununu etkisiz hale getirilen milisler ve yaralılar hakkında bilgi paylaşmadı.
UMH hava kuvvetleri, bugün Hafter milislerine karşı 3 ayrı operasyon düzenlemişti.
Etiketler: Libya hükümeti Hafter milisleriSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 20:35
Sıradaki Haber
İngiltere'de bir günde 739 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz