Libya'da Sirte düğümü çözülebilmiş değil. Darbeci Hafter, petrol hilalinin kalbindeki kenti elinde tutmak istiyor. Libya ordusu ise olası operasyon için hazırlıklarını tamamladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el Meşri, bölgedeki son gelişmeleri TRT Haber'e değerlendirdi.

Meşri, Sirte'de artan paralı asker sayısına dikkat çekti:

"Wagner, Sirte ve Cufra'ya yerleşti. Sayıları, aldığımız bilgilere göre 3 binin üzerinde. Çad'dan ve Sudan'dan da çok sayıda militan geldi. Bu militanların parasını Birleşik Arap Emirlikleri ödüyor. Sirte ve Cufra petrol hilalinde. Buralar zarar görsün istemiyoruz. Bu yüzden barışçıl yollarla çözüm arıyoruz. Ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmazsa askeri çözümden başka seçeneğimiz yok."

"Hafter, talimatları BAE, Mısır ve Rusya'dan alıyor"

"Ülkenin doğusundaki vatansever vatandaşlarımıza halen güveniyoruz. Maalesef şu var ki, oradaki vatanseverlerin iradesi çalınmış durumda. Hafter karar almak için talimatlarını BAE'den, Mısır'dan ve Rusya'dan alıyor. Onun için fazla umudumuz yok. Ama biz Libya'nın çocukları için kaygılıyız. Barışçıl çözüm savaştan iyidir ama fazla umudumuz yok."

Nihai hedeflerinin sadece Sirte ve Cufra değil, Hafter'in elindeki tüm bölgeleri geri almak olduğunun altını çizen El Meşri, Tobruk'taki meclis üyelerinin gerilimi tırmandıran çıkışları için ise "BAE ve Mısır'ın baskısı altındalar" diye konuştu.

Akdeniz'de yüksek tansiyon: Biz Türkiye'nin yanındayız

Halid el Meşri, Mısır ve Yunanistan arasındaki sözde anlaşmaya da tepki gösterdi.

"Bu, Libya ve Türkiye anlaşmasına karşı bir anlaşma. Açık ve net söylüyoruz, büyük bir ana karanın varlığını küçük adalarla kıyaslayamayız. Onun için haklı olduğumuzu biliyoruz. Mısır ve Yunanistan'ın gayrımeşru isteklerinin karşısında dimdik duracağız. Nefsi müdafaamızı uluslararası arenada kanun çerçevesinde ve Türkiye'yle birlikte yapmaya devam edeceğiz. Bu işin arkasında bazı Avrupa ülkeleri de var. Avrupa ülkeleri bölgede güçlü bir Türkiye görmek istemiyor. Biz, Türkiye'nin yanındayız."

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, Türkiye ile iş birliğinin sadece savunma alanıyla sınırlı olmadığını söyledi.

El Meşri, çatışmalar yüzünden tamamlanmayan pek çok projeyi Türkiye ile birlikte tamamlamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Kamera: İsmail Dostluğu