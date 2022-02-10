Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 03:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya Başbakanı Dibeybe'nin aracına silahlı saldırı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Libya Başbakanı Abdulhamid el-Dibeybe'nin, aracına yapılan silahlı saldırıdan yara almadığı duyuruldu.
Al-Jazeera'nın Twitter sayfasından Libyalı kaynaklara dayandırılan haberde, başkent Trablus'ta Dibeybe'nin aracının silahlı saldırıya uğradığı ancak Dibeybe'nin bundan yara almadığı ifade edildi.
Saldırganların kaçtığı ve kimliklerine ilişkin henüz bilgi bulunmadığı ve Libya Başsavcısı'nın da olayla ilgili inceleme başlattığı açıklandı.
Etiketler: Libya
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