ABD yönetimi, 2015'te Küresel Özel Terör Örgütü listesine eklediği DEAŞ-H örgütünün elebaşını yakalamak için arama başlattı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Diplomatik Güvenlik Servisi tarafından yönetilen Adalet için Ödül Programı, Şahab el-Muhacir olarak da bilinen DEAŞ-H elebaşı Sanaullah Gafari'nin kimliğini veya yerini gösteren ve 26 Ağustos 2021'deki Kabil havaalanındaki terör saldırısından sorumlu olanların herhangi bir ülkede tutuklanmasına veya mahkum edilmesine yol açan her bir bilgi için 10 milyon dolara kadar ödül veriyor."

Açıklamada, DEAŞ'ın çekirdek kadrosunun Gafari'yi Haziran 2020'de DEAŞ-H terör örgütünün elebaşı olarak atadığı ifade edildi.

Gafari, Özel Küresel Terörist Listesi'nde

Gafari'nin, Afganistan'daki tüm DEAŞ-H operasyonlarını onaylamaktan ve o operasyonlar için fon ayarlamaktan sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, "22 Kasım 2021'de Dışişleri Bakanlığı, Gafari'yi, 13224 nolu Başkanlık Kararnamesi ile Özel Küresel Terörist Listesi'ne ekledi" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin sonuna doğru 26 Ağustos 2021'de Kabil Hamid Karzai Havaalanının kapısında bombalı saldırı düzenlenmiş ve 13 ABD askeri ile 170 Afgan hayatını kaybetmişti.

DEAŞ-H saldırısında 150'den fazla kişi yaralanmıştı

18 ABD askeri dahil 150'den fazla kişinin de yaralandığı saldırıyı DEAŞ-H üstlenmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı DEAŞ-H terör örgütünü 29 Eylül 2015'te Küresel Terör Örgütü Listesi'ne almıştı.