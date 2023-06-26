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Dünya
AA 26.06.2023 00:56

Letonya'dan Wagner isyanı sonrası öngörülemeyen gelişmeler için tetikte olma çağrısı

Letonya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Diana Eglite, Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in yönetime isyanıyla ilgili, "Yaşananlar ışığında öngörülemeyen gelişmelerin meydana gelme ihtimali göz ardı edilemez. Bu nedenle tetikte olmaya devam ediyoruz" dedi.

Letonya'dan Wagner isyanı sonrası öngörülemeyen gelişmeler için tetikte olma çağrısı

Eglite,  Rusya'da yaşananların söz konusu ülkenin iç işlerini ilgilendirdiğini ifade etti.

Gelişmeleri askeri bir isyan olarak değerlendirdiklerinin altını çizen Eglite, "Gelinen noktada durum yatıştırılmış olsa da tam olarak çözüme kavuşturulmuş değildir ve yaşananlar ışığında öngörülemeyen gelişmelerin meydana gelme ihtimali göz ardı edilemez. Bu nedenle tetikte olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Eglite, Rusya'da yaşananların, Letonya'nın odağını Ukrayna'ya yardımdan başka bir yöne kaydırmadığını vurgulayarak, "Rusya saldırgan bir devlettir ve işgalciye karşı mücadelesinde Ukrayna'ya mümkün olan her türlü desteği sağlıyoruz. Rusya'nın, 24 Haziran'da son ayların en büyük füze saldırısını gerçekleştirdiğini ve Ukrayna topraklarına 53 füze fırlattığını da eklemek gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

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Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Günün sonunda Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.

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