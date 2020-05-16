Haber Giriş: Kaynak: İHA
Leopardan tankere kaçarak kurtuldu
[Fotoğraf: İHA]
Hindistan’ın Telangana eyeletindeki Haydarabad kentinde bir kişi kendisine saldıran leopardan tankere binerek son anda kurtuldu.
Hindistan’ın Telangana eyeletindeki Haydarabad kentinde bir leopar ara sokaktaki 2 kişiyi kovaladı. Leoparın peşinden koştuğu adamlardan biri park halindeki tankere bindi.
Diğeri ise bir dükkandan içeri girmeye çalıştı ancak kapısı kapalıydı. Leopar, bu kez tankere yönelen adamı bacağından yakaladı. Ancak tankerin içindeki diğer adam onu içeri çekerek kurtardı.
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