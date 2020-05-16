Haber Giriş: Kaynak: AA
Fas'ta COVİD-19 nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs (COVİD-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 192'ye yükselirken, Umman'da vaka sayıları arttı
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVİD-19 taşıyan 2 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 192'ye çıktı.
Ülkede 29 kişide daha COVİD-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 bin 681'e, 75 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşan hasta sayısı 3 bin 475'e yükseldi.
Umman
Umman Sağlık Bakanlı ğı da ülkede 404 kişide daha COVİD-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 5 bin 29'a çıktığını duyurdu.
Ülkede şu ana kadar COVİD-19nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 1436 olduğunu aktardı.
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