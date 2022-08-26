Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 09:17Son Güncelleme: Kaynak: Russian Today
Le Pen, Macron'u 'yalan söylemekle' suçladı
Fransa'da sağcı meclis grubu lideri Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ülkede devam eden ekonomik sorunların nedenleri hakkında yalan söylemekle suçladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Le Pen, “Fransa'yı vuran ekonomik kriz bu yazdan kalma. Ukrayna'daki savaştan kalma. Emmanuel Macron gerçeği Fransızlardan saklayarak yalan söyledi ve şimdi kemer sıkma politikasını ilan ediyor. Fransızları korumak için pek çok önlem alınmalı" dedi.
Le Pen'in açıklaması Macron'un “bolluğun sonu” açıklamasının ardından geldi.
Küresel ısınmanın sonuçlarının apaçık hissedildiğine işaret eden Macron, bu yaz rekor düzeyde kuraklık seviyelerine çıkıldığını belirmişti.
Macron, gelecek dönem için karamsar bir tabloya işaret ederek "pervasızlığın, savurganlığın ve bolluk devri"nin sona erdiğine, hükümetin buna karşı önlem alması gerektiğine dikkati çekmişti.
Etiketler: Emmanuel Macron Fransa
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