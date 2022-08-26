Twitter hesabından açıklama yapan Le Pen, “Fransa'yı vuran ekonomik kriz bu yazdan kalma. Ukrayna'daki savaştan kalma. Emmanuel Macron gerçeği Fransızlardan saklayarak yalan söyledi ve şimdi kemer sıkma politikasını ilan ediyor. Fransızları korumak için pek çok önlem alınmalı" dedi.

Le Pen'in açıklaması Macron'un “bolluğun sonu” açıklamasının ardından geldi.

Küresel ısınmanın sonuçlarının apaçık hissedildiğine işaret eden Macron, bu yaz rekor düzeyde kuraklık seviyelerine çıkıldığını belirmişti.

Macron, gelecek dönem için karamsar bir tabloya işaret ederek "pervasızlığın, savurganlığın ve bolluk devri"nin sona erdiğine, hükümetin buna karşı önlem alması gerektiğine dikkati çekmişti.