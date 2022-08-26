Los Angeles Evsizler Hizmetleri Kurumu (LAHSA) bu hafta bir Twitter gönderisinde, "evsizler" gibi etiketlerin "dışarıda yaşayan insanlar" ve " sahipsizşer" de dahil olmak üzere daha "kapsayıcı" terimlerle değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Yetkili, fikrin evsizlikle ilgili “olumsuz damgalamadan” kurtulmak ve “kişiliği konut statüsünden daha fazla vurgulamak” olduğunu söyledi.

LAHSA , "Barınmayan komşularımız insan ve kullandığımız dil bunu yansıtmalı" dedi.

"Modası geçmiş, ötekileştiren ve insanlıktan çıkaran terminolojiyi bırakıp onun yerine insan merkezli bir dili benimseyelim.”

Ajansa göre, fikrin bir kısmı “bir kişinin bireyselliğini kabul eden” terminolojiyi kullanmaktır, ancak “barınmayan insanların” nasıl “evsiz insanlardan” daha fazla bireysellik taşıdığı açık değil.

Film yapımcısı Glen Dunzweiler Twitter'da “Saygılarımla, sık sık sokaktaki insanlarla röportaj yapıyorum” dedi. “Özetlemeleri umursamıyorlar. Gözlerine bakılmayı ve saygınlık kazanmayı umursarlar. Bence salata kelimesi evde kalan insanları daha iyi hissettiriyor” dedi.