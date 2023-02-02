Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 12:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lavrov: Ukrayna'daki çatışmanın bitmesini hepimiz istiyoruz
[Fotograf: Reuters]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya desteğini eleştirerek bu desteğin, Rusya'nın askeri operasyonunun şekillenmesinde etkili olduğunu ifade etti.
Rus devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Lavrov, Batı'nın Kremlin'in müzakereleri reddettiği yönündeki açıklamalarını "yalan" olarak niteleyerek "Ukrayna'daki çatışmanın bitmesini hepimiz istiyoruz." dedi.
Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar göndermeye devam ettiğine de dikkati çeken Rus bakan, Moskova'nın buna, düşmanlarını Rusya'nın sınırlarından daha uzağa iterek karşılık vereceğini ifade etti.
Lavrov, Rusya'nın mevcut durumdan daha güçlü çıkacağını savundu.
Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca, Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarda ABD'yi doğrudan rol almakla suçladı.
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