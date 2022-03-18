Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Russia Today'e bir röportaj verdi.

Lavrov'un eleştirilerinin odağında ABD vardı.

Lavrov, ABD'nin dünyanın Amerikan salonu olarak görünmesini istediğini savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı "Sam Amca" diye ABD'ye atıfta bulunduğu Amerikan hükümeti için "Dünyada Sam Amcadan emir almak istemeyen birçok ülke var" dedi.

Sergey Lavrov hedeflerinin Ukrayna topraklarından Rusya'ya yönelik her türlü tehtidi ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

Lavrov yaptırımlara tepki gösterdi

Lavrov'un öncelikli gündemi yaptırımlardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptırımlara karşı tepki göstererek ekonomilerini yaptırımlara göre ayarlayacaklarını ve yaptırımlara karşı hayatta kalacaklarını söyledi.

Yaptırımlar konusunda Batı ve dünyaya meydan okuyan Lavrov "Yaptırımlar bizi daha da güçlendirdi" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Batıya karşı güvenlerinin sarsıldığına da dikkat çekti ve

"Batıya karşı güvenebileceğimiz her ilüzyonumuzu kaybettik ama kapımızı batıya kapatmıyoruz" diye ekledi.

Batı medyasına tepki

Lavrov bağımsız batı medyası diye birşey olmadığını savunurken Rusya'nın küresel enformasyon savaşında küçük oyuncu olduğunu dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı uçağının Çin'e giderken geri döndüğü iddiasının da doğru olmadığını belirtti.