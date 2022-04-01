Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan'daki temasları sırasında Ukrayna ile müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Kiev'in tarafsızlık statüsü de dahil olmak üzere görüşmelerde ilerleme olduğunu belirterek "Ukrayna tarafı müzakerelerde Kırım ve Donbas konusundaki gerçekliği kavradıklarını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın önerilerine yönelik bir çalışma hazırladıklarını da açıklayan Rusya Dışişleri Bakanı "Ukrayna ile barış görüşmeleri sürmeli" çağrısı yaptı.

Lavrov'un gündeminde ruble ile ticaret de vardı.

Adaletli bir teklif olarak nitelediği karara ilişkin Lavrov, "Rusya ile ticarette ulusal para kullanımı yoğunlaşacak" dedi.







