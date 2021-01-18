Lavrov, 2020 yılını değerlendirdiği basın toplantısında Karabağ'da yapılan anlaşmaya ilişkin konuştu.

Esir değişimi konusunda Ermenistan'ın, üzerine düşeni yapmadığını söyleyen Rus bakan, esir sayılarının aktarılanın üzerinde olduğunu, bu nedenle tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Öncelik, Karabağ'da normale dönüş

Lavrov, 9 Kasım'da imzalananın dışında herhangi bir gizli anlaşma olmadığını ve barış görüşmelerinde Karabağ'ın statüsüne bilinçli olarak değinilmediğini söyledi.

Sergey Lavrov, önceliklerinin Karabağ'da normal hayata dönülmesi olduğunu, Erivan yönetiminin olumsuz açıklamalardan kaçınması gerektiğini vurguladı.