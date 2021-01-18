Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lavrov: Azerbaycan, esir değişimi listesini verdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Esir değişimi konusunda Azerbaycan listeyi oluşturdu, verdi. Ermenistan'ın listesi ise zamanında ve tam olarak gelmedi." dedi.
Lavrov, 2020 yılını değerlendirdiği basın toplantısında Karabağ'da yapılan anlaşmaya ilişkin konuştu.
Esir değişimi konusunda Ermenistan'ın, üzerine düşeni yapmadığını söyleyen Rus bakan, esir sayılarının aktarılanın üzerinde olduğunu, bu nedenle tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Öncelik, Karabağ'da normale dönüş
Lavrov, 9 Kasım'da imzalananın dışında herhangi bir gizli anlaşma olmadığını ve barış görüşmelerinde Karabağ'ın statüsüne bilinçli olarak değinilmediğini söyledi.
Sergey Lavrov, önceliklerinin Karabağ'da normal hayata dönülmesi olduğunu, Erivan yönetiminin olumsuz açıklamalardan kaçınması gerektiğini vurguladı.
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenistan Karabağ Sorunu
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