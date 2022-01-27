Rusya, Ukrayna ile gerilimin yükselmesi sonrası ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri istiyor. Bu kapsamda, NATO'nun doğuya doğru genişlememesi ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine kabul edilmemesini talep ediyor.

Moskova'nın bu taleplerine, ABD mektupla karşılık verdi.

Rusya'dan cevaba ilişkin ilk değerlendirme geldi.

"Olumlu yanıt yok"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ana konularda Washington'dan olumlu yanıt alamadıklarını belirtti ve "ABD'nin yanıtının içeriği, ciddi anlamda diyaloğa başlamaya izin veriyor ancak ikincil konularda." dedi.

Lavrov, ABD'nin verdiği cevabın ardından atılacak adımlara Rusya Devlet Başkanı Putin'in karar vereceğini söyledi.

Putin Türkiye'ye geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek.