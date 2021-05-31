Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da, Portekizli mevkidaşı Augusto Santos Silva ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rusya'nın SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication / Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği) ödeme sisteminden çıkarılmasına yönelik Batılı ülkelerden gelen açıklamaları değerlendirdi.

Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasına yönelik açıklamaların sürekli yapıldığına işaret eden Lavrov, "Bu tür açıklamalar, Rusya'nın cezalandırılmasına yönelik yeni fırsatlar arandığında uzun süredir yapılıyor." dedi.

SWIFT konusunda nasıl bir karar alınacağını bilmediğini ifade eden Lavrov, şöyle konuştu:

"AB'nin ve genel olarak Batılı ülkelerin, özellikle bazı somut olaylarda güvenilmez bir ortak olduğunu defalarca kanıtladığını ve hiç yoktan hukuka aykırı kararlar alabildiğini biliyoruz. Batılı ülkelerin veya SWIFT yöneticilerinin nasıl bir karar alacağını, onlara yönelik nasıl bir baskı kurulacağını bilmiyorum."

Lavrov, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkelerinin Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşması gerektiğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da aynı tarihte yaptığı açıklamada, Rusya'nın, SWIFT sisteminden çıkarılma ihtimali dahil tüm tehditleri göz önünde bulundurması gerektiğini dile getirmişti.

“Siyasi temasların kurulması için zamanın geldiğini düşünüyoruz" demişti

Lavrov, başkent Moskova'da Rusya-AB ilişkilerine ilişkin düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, "Durum oldukça zor. Avrupa kıtası, benzeri görülmemiş bir güven krizi yaşıyor. Doğuya doğru bölmeye yönelik çizgiler çekiliyor" demişti.

AB’nin kendisini Rusya'dan izole ettiğini savunan Lavrov, AB ile "dürüst" ve "eşit" iş birliği kurmaya hazır olduklarını dile getirdi. Lavrov, "Bu, yeni dostça olmayan adımlara, güce dayalı etkileşim kurma girişimlerine ve iç işlerimize müdahaleye tepki vermeyeceğimiz anlamına gelmez" şeklinde konuşmuştu.

Rusya ile AB arasında komisyonlar seviyesinde bazı konularda teknik temasların sürdürüldüğüne dikkati çeken Lavrov, "Siyasi temasların kurulması için de zamanın geldiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.