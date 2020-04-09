Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika ülkeleri, bölgede bin 757 kişinin hayatına mal olan ve 44 bin 370 kişide rastlanan yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor.

COVID-19 salgını, ABD başta olmak üzere tüm dünyada etkisini artırırken, Latin Amerika ülkeleri de ekonomik tedirginlik ve tıbbi yetersizliğin pençesinde salgınla baş etmeye çalışıyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, COVID-19 salgınını hafife alan söylemlerde bulunsa da ülke, Latin Amerika'da salgından en çok etkilenen yer oldu.

Yaklaşık 210 milyon nüfusla bölgenin en kalabalık ülkesi Brezilya'da ilk COVID-19 vakası 26 Şubat'ta, ilk ölüm ise 17 Mart'ta görüldü. Ülkede 800 kişinin hayatına mal olan virüse 15 bin 927 kişide rastlandı.

Devlet Başkanı Bolsonaro ise bu süreçte ülkesinde yayılan COVID-19'u "küçük bir grip" olarak nitelendirdi ve karantina uygulayan eyalet valileri ile sosyal mesafe gibi Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) önerilerini aktaran Sağlık Bakanı'nı eleştirdi.

Kendisine karantina önerildiği dönemde dışarı çıkıp destekçileriyle tokalaşan, halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro'nun Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından paylaştığı ve sosyal izolasyona karşı halkı sokağa davet ettiği videoları da salgınla mücadeleye kötü örnek olabileceği gerekçesiyle internet sağlayıcılar tarafından kaldırıldı.

Arjantin 20 Mart'tan beri karantinada

İlk COVID-19 vakasının 3 Mart'ta, virüs kaynaklı ilk ölümün de 8 Mart'ta görüldüğü Arjantin'de, virüs nedeniyle şu ana kadar 65 kişi hayatını kaybetti, 1795 kişide COVID-19'a rastlandı.

Arjantin'de salgınla mücadele kapsamında önce virüsün yoğun olarak görüldüğü ülkelerden gelen uçuşlar durduruldu, eğitime ara verildi.

Ülkede 20 Mart itibarıyla temel ihtiyaçların karşılanması harici sokağa çıkmak yasaklandı ve ülke çapında karantina uygulanmaya başlandı.

Karantina ilk etapta 12 Nisan'a kadar uzatılsa da Devlet Başkanı Alberto Fernandez, uygulamanın öngörülen tarihte sona ermeyeceğini açıkladı.

Bölgede en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke Şili

Şili, 5 bin 546 vaka sayısıyla bölgede Brezilya'dan sonra salgının en çok görüldüğü ülke olsa da şu ana kadar COVID-19 kaynaklı 48 can kaybı kayıtlara geçti.

Salgın nedeniyle eğitime ara verilen, sınırların kapandığı Şili'de başkent Santiago ve çevre kentlerde belirli saatlerde karantina uygulanıyor.

Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümeti ise karantinayı ülke çapında uygulamadıkları gerekçesiyle bazı kesimler tarafından eleştiriliyor.

Meksika

Nüfusu 130 milyona yaklaşan Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da, ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta görüldü. Virüs nedeniyle ilk ölümün 19 Mart'ta gerçekleştiği ülkede, salgına karşı önlemler 24 Mart'ta artırıldı ve 30 Nisan'a kadar karantina ilan edildi.

Ülkede 174 kişinin ölümüne yol açan COVID-19 şu ana kadar 3 bin 181 kişide tespit edildi.

Ekvador

COVID-19 salgını yüzünden bazı kentlerinde tabut ve defin krizi çıkan Ekvador'da COVID-19 şu ana kadar 4 bin 450 kişide görüldü ve 242 can aldı.

İlk COVID-19 vakasının 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölümün de 14 Mart'ta kayıtlara geçtiği Ekvador'da 17 Mart'ta ilan edilen karantina 12 Nisan' kadar uzatıldı.

Ülkede salgının merkez üssü olarak nitelenen Guayaquil kentinde, hastane morglarının dolması ve cenaze işlemlerinin yapılamaması nedeniyle halkın ölen yakınlarını sokağa bıraktığı, bazılarının sokakta ateşe verdiği görülmüş ancak hayatını kaybedenlerin COVID-19 nedeniyle öldüğü doğrulanmamıştı.

Peru

Nüfusu 33 milyona yaklaşan Peru'da, ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta görüldü ve virüs nedeniyle ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşti.

Şu ana kadar 121 kişinin canına mal olan ve 4 bin 342 kişide görülen virüs nedeniyle, 16 Mart'ta ilan edilen acil durum 26 Nisan'a kadar uzatıldı.

Kolombiya

İlk COVID-19 vakasının 6 Mart'ta, ilk ölümün ise 16 Mart'ta gerçekleştiği Kolombiya'da 25 Mart'tan bu yana ülke çapında karantina uygulanıyor. Devlet Başkanı Ivan Duque, 13 Nisan'da bitmesi planlanan karantinanın 27 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da virüs nedeniyle 54 kişi öldü ve 2 bin 54 kişide COVID-19 görüldü.

Paraguay

İlk COVID-19 vakasının 8 Mart'ta, virüs kaynaklı ilk ölümün ise 21 Mart'ta kayıtlara geçtiği Paraguay'da, yaklaşık 1 aydır COVID-19 salgını nedeniyle ülke çapında karantina uygulanıyor.

Nüfusu 7 milyona yaklaşan ülkede 5 kişinin ölümüne neden olan virüse 119 kişide rastlandı.

Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, 12 Nisan'a kadar uzatılan karantinanın, 1 hafta daha uzatılacağını açıkladı.

Bolivya

COVID-19 nedeniyle 15 kişinin öldüğü ve 210 kişinin enfekte olduğu Bolivya'da 16 Mart'ta ilan edilen karantina ve sağlık alanında acil durum, 15 Nisan'a kadar uzatıldı.

Sağlık Bakanı Anibal Cruz, kişisel sebeplerden dolayı görevi bırakmasının ardından yerine Marcelo Navarro getirildi.

Venezuela

Venezuela'da ilk COVID-19 vakası 13 Mart'ta görüldü ve virüs kaynaklı ilk ölüm 27 Mart'ta gerçekleşti.

Ülkede, 17 Mart'tan bu yana karantina devam ederken, COVID-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti ve 167 kişide virüse rastlandı.

Uruguay

Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Uruguay'da ilk COVID-19 vakası 13 Mart'ta görüldü ve virüs nedeniyle ilk ölüm 29 Mart'ta kayda geçti.

Ülkede şu ana kadar 7 kişinin hayatına mal olan COVID-19, 456 kişide görüldü.

Orta Amerika ve Karayip ülkeleri

Orta Amerika ve Karayip ülkelerindeki COVID-19 nedeniyle ölü ve vaka sayıları şöyle:

"Panama 63 / 2 bin 528, Kosta Rika 2 / 502, Nikaragua 1 / 6, Honduras 22 / 312, El Salvador 5 / 93, Guatemala 3 / 87, Küba 12 / 457, Dominik Cumhuriyeti 108 / 2 bin 111 ve Haiti 1 / 27."