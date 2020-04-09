Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, "22 Mart'tan bu yana ülkede meydana gelen seller nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi." dedi.

Sözcü Halidi son 24 saat içinde ise sel sonucu Yezd eyaletinde bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin kaybolduğunu ve Merkezi eyaletinde de bir kişinin yaralandığını belirtti.

Halidi, 1 Nisan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısını 21 olarak duyurmuştu.

İran'ın güneydoğusunda 22 Mart'tan bu yana etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde tarım alanları ve altyapı da büyük zarar görmüştü.