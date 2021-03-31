COVID-19 salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 780, Meksika'da 807, Arjantin'de 125, Kolombiya'da 176, Peru'da 166, Şili'de 37, Ekvador'da 34, Bolivya'da 28 ve Paraguay'da 48 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 313 bin 866’ya, 84 bin 494 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 12 milyon 658 bin 109’a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 446 bin 680 vaka ve 73 bin 492 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 11 milyon 74 bin 483’e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 807 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 68 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 202 bin 633’e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 232 bin 910’a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 769 bin 256’ya çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 125 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 55 bin 736’ya, 10 bin 154 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 332 bin 765’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 95 bin 853 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 63 bin 255’e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 952 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 397 bin 731’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 279 bin 840’a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 166 kişi öldü ve 3 bin 894 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 540 bin 77'ye, virüse bağlı can kaybı 51 bin 801'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 459 bin 886'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'a bağlı can kaybı 23 bin 107'ye çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 394 artışla 989 bin 492'ye yükseldi, iyileşenlerin sayısı 924 bin 612'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 34 artarak 16 bin 780'ne, vaka sayısı da 2 bin 201 artışla 327 bin 325'e yükseldi. Ülkede 281 bin 684 kişi iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti ve 1072 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 271 bin 419'a, virüse bağlı can kaybı 12 bin 239'a, sağlığına kavuşanların sayısı 220 bin 856'ya çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 266 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 212 bin 691'e, virüse bağlı can kaybı 4 bin 161'e, sağlığına kavuşanların sayısı 173 bin 994'e çıktı.