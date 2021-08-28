Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 761 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 578 bin 326'ya, 27 bin 345 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 703 bin 906'ya yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 629 bin 675 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 863 kişi yaşamını yitirdi, 19 bin 556 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı sayısı 257 bin 150, toplam vaka sayısı 3 milyon 311 bin 317, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 639 bin 903 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 153 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 111 bin 270'e, 5 bin 807 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 167 bin 733'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 846 bin 795'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 124 bin 648'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 78 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 901 bin 163'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 731 bin 933'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 36 bin 807'ye çıktı. Vaka sayısı 666 artışla 1 milyon 636 bin 627, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 593 bin 188 olarak kayıtlara geçti.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 32 arttı ve toplam can kaybı sayısı 32 bin 166'ya, vaka sayısı 453 artışla 500 bin 84'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 443 bin 880 kişi iyileşti.