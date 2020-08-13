Haber Giriş: Kaynak: AA
Lastik botla denizde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında rüzgarın etkisiyle lastik botlarıyla denizde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Karataş ilçesi açıklarında rüzgarın etkisiyle lastik botla sürüklenen 4 kişinin yardım talebi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sahilden yaklaşık 4 kilometre uzaklaşan 4 kişi sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adana lastik bot denizde mahsur kaldılarSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 21:11
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