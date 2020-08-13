Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19'dan 34 kişi daha yaşamını yitirdi, 1482 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 3 bin 303'e yükselirken, vaka sayısı da 294 bin 519'a ulaştı.

Tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan kişi sayısı da 3 bin 124 artarak 260 bin 393 oldu.