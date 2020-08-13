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Suudi Arabistan'da 34 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AFP]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 34 artarak 3 bin 303'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19'dan 34 kişi daha yaşamını yitirdi, 1482 yeni vaka tespit edildi.
Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 3 bin 303'e yükselirken, vaka sayısı da 294 bin 519'a ulaştı.
Tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan kişi sayısı da 3 bin 124 artarak 260 bin 393 oldu.
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