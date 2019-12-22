Dünya
Las Vegas'ta motelde yangın: 6 ölü, 13 yaralı22 Aralık 2019 Pazar 10:42 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 10:50
ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde, bir motelde çıkan yangında 6 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Las Vegas'taki 3 katlı "Alpine" isimli motelde sabaha karşı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 1'inci katta çıkan yangın sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Las Vegas İtfaiyesi binadan 6 kişinin cesedinin çıkarıldığını, olayda 13 kişinin yaralandığını duyurdu.
Yangının, binada soba kullanılması sebebiyle çıkmış olabileceği kaydedildi.
Motelde yaklaşık 70 kişinin kaldığı belirtildi.
Kaynak: DHA