Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve park halindeki bir otobüste başlayan yangın, kısa sürede büyüdü ve yakındaki 2 otobüse sirayet etti.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından havalimanı 1 saat sonra yeniden uçuşlara açıldı.

Kaynak: DHA



