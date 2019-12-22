Dünya
Los Angeles havalimanında korkutan yangın22 Aralık 2019 Pazar 10:29 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 10:35
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde bulunan Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda yolcu otobüsleri yandı.
[Fotoğraf: DHA]
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve park halindeki bir otobüste başlayan yangın, kısa sürede büyüdü ve yakındaki 2 otobüse sirayet etti.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından havalimanı 1 saat sonra yeniden uçuşlara açıldı.
Kaynak: DHA
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