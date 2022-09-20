Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 10:35Son Güncelleme: Kaynak: Azerbaycan Savunma Bakanlığıı
Laçın'da Ermenilerin gömdüğü 100 mayın daha etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Laçın'da yürütülen mayın temizleme faaliyetleri sonucunda Ermenistan'da üretilen 100 adet mayın daha keşfedildiğini ve bu mayınların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Azerbaycan, Ermeni silahlı kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyonu sırasında, sabotaj gruplarının mayınladığı alanları temizlenmeye devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Laçın topraklarında Ermeni provokasyonu sırasında gömülen sonraki mayınlar etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"19 Eylül'de Laçın bölgesinde yürütülen mayın temizleme faaliyetleri sonucunda, Büyük Işıklı Dağı'nın kuzeydoğu kesimindeki vadide, 2021 yılında Ermenistan'da üretilen 100 adet Э-001 М tipi anti personel mayın daha keşfedildi.
Azerbaycan ordusuna ait mühendislik tahkimat birimlerinin keşfettiği mayınlar, güvenlik kurallarına uygun olarak alandan çıkarıldı."
Bölgede çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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