Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 21:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
La Palma'da yanardağ külleri temizleniyor
İspanya'nın La Palma Adası'nda, Cumbre Vieja yanardağının faaliyetinin sona ermesinin ardından temizlik çalışmaları başlatıldı.
Çalışmalarda, patlama sonucu yanardağın bıraktığı kül kalıntıları inceleniyor; zehirli gaz ölçümü yapılıyor. Sokakları kaplayan kalın kül katmanı temizleniyor.
Çalışmalara askerler de katılıyor.
Kanarya Adaları'nda 50 yıl sonra aktif hale geçen yanardağın faaliyeti 3 ay sürdü.
Yanardağın aktif olduğu zaman diliminde yaralanma veya can kaybı olmadı ancak 3 bine yakın bina yıkıldı.
Yaklaşık 7 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çoğu muz tarlaları olmak üzere bin 250 hektardan fazla arazi kül oldu. Yetkililer, Cumbre Vieja yanardağının 10 gün süren sessizliğinin ardından 25 Aralık'ta faaliyetinin sona erdiğini duyurmuştu.
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