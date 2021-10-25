Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
La palma'da patlamalar artışa geçti
İspanya'nın La Palma adasındaki Cumbre Vieja yanardağı, bu sabah daha fazla lav ve ateş püskürttü. Tahliye edilenlerin sayısı ise 7 bini geçti.
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı ikinci ayında da lav püskürtmeye devam ediyor.
Yanardağdan çıkan lavlar 33 günde büyük çoğunluğu ev olan 2 bin 185 binayı yakıp geçti.
Volkandan gelen lav, 19 Eylül'de başlayan patlamadan bu yana yaklaşık 900 hektar araziyi kapladı.
7 binden fazla kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı.
Etiketler: Yanardağ
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