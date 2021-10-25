Almanya’da polis, Polonya sınırını geçen sığınmacıları engellemek için bölgeye giden aşırı sağcı gruba müdahalede bulundu.

Grubun silahlarına el konuldu, bölgeyi terk etmesi sağlandı.

El konulan silahlar arasında kasatura, pala, çok sayıda cop ve biber gazı gibi silahlar bulunuyor.

Aşırı sağcı grubun neo-Nazi gruplarla ilişkisi olduğu düşünülüyor.

Bölgedeki göçmen hareketliliği ağustos ayında arttı.

Bunun üzerine aşırı sağcı grup, destekçilerini bölgeye çağırmış, sığınmacı girişine engel olmaya davet etmişti.