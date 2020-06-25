2'nci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Sovyetler Birliği Kuzey Kore'yi, ABD ise Güney Kore'yi işgal etti.

1946'da Kuzey Kore Komünist Partisi, 1948'de ise Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti kuruldu ve bağımsızlığını ilan etti.

Komünist rejim altındaki Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye 25 Haziran 1950'de saldırmasıyla, üç yıl sürecek savaş da başlamış oldu.

Üç milyondan fazla insanın hayatına mal olan savaş 1953'de imzalanan ateşkes anlaşması ile sona erdi. Ancak kalıcı bir barış anlaşması imzalanmadı.

İki taraf da çatışmanın olduğu son hattan geriye çekilerek sınır oluşturdu.

Fakat çatışmalar sona ermedi.

1996'da Kuzey Kore ateşkese uymayacağını açıkladı.

2000 yılında Güney Kore'nin girişimiyle ilk kez diyalog başladı. Kore Yarımadası'nda kalıcı barış için adımlar atılmaya devam etti. Ancak 2017’de Kuzey Kore’nin nükleer denemeleri nedeniyle tansiyon tekrar yükseldi.

28 Nisan 2018'de iki ülke liderleri, sınırda bir araya geldi. Tarihi zirvede barış için ortak çaba sözü vererek ortak bildiri yayımladı.

2019'da da ABD Başkanı Trump, Askerden Arındırılmış Bölge'yi ziyaret etti.

Böylece ilk kez bir Amerikan başkanı görevdeyken Kuzey Kore'ye adım atmış oldu.

Bu ay ise iki taraf arasında propaganda broşürleriyle başlayan gerilim,

Kuzey Kore'nin Koreler Arası İrtibat Ofisi'ni havaya uçurmasıyla tekrar yükseldi.

Son olarak Kuzey Kore lideri, Güney Kore'ye askeri harekat planlarını durdurmaya karar verdiğini açıkladı.

