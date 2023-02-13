Kuzey Makedon'ya "Kanal 5" televizyonunda canlı olarak yayınlanan bağış toplama programına, ülkedeki hükümet yetkilileri, siyasiler, iş dünyasından temsilciler, doktorlar, sanatçılar, sivil toplum temsilcileri ve farklı konuklar katılarak Türkiye ve Suriye için bağışta bulunma çağrısı yaptı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, "Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dayanışma ve insanlık göstermeye devam edelim. Herkes elinden geldiğince yardım etsin." dedi.

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Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski de depremde sağ kurtulanların yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, "Kapsamlı bir insani yanıta ihtiyaç var. İnsanların şimdi yardıma ihtiyacı var. Vatandaşları, elinden geldiğince bağış yapmaya ve yardım etmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

"İki ülke hakları arasında özel ilişkiler bulunuyor"

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski de Kuzey Makedonya'nın en zor anlarda Türkiye'den sürekli destek aldığını anımsatarak, iki ülke halkları arasında özel ilişkiler bulunduğunu söyledi.

Spasovski, "Devletin sunabileceği yardım belki küçük olabilir ancak (yardımın) nasıl bir vakitte yapıldığına bakılırsa son derece büyük bir yardım." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Üsküp Belediye Başkanı Danela Arsovska, başında bulunduğu belediyenin Türkiye'deki depremle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ülkedeki en büyük Makedon muhalefet partisi olan VMRO-DPMNE Genel Başkanı Hristiyan Mickoski de vatandaşlara bağışta bulunmaları çağrısı yaptı.

Programa katılanlar arasında yer alan Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO) Başkan Yardımcısı İmer Selmani ie TRT'de yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi oyuncularından Üsküplü Emine Halil ve Suzan Akbelge de vatandaşlara bağış yapmaları çağrısında bulundu.

Programda depremzedeler için bağış toplanırken kampanyanın devam etmesi dolayısıyla miktara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.