Kuzey Makedonya’da 15 Temmuz Paneli düzenlendi

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde, 15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı ile Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) işbirliğiyle Abdülhakim Hikmet Doğan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezinde (ADEKSAM) gerçekleştirilen panele Büyükelçilik ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Gostivar Müftüsü Sabahudin Zendeli ile çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası darbe girişimi gecesine ilişkin video gösterildi.

Panelin açılış konuşmasını yapan MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim, o acı anları hatırlatmak ve bir daha yaşanmaması için dua etmek üzere toplandıklarını söyledi.

Hain kalkışmanın sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı tehdit eden terör örgütünün yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten İbrahim, FETÖ’nün her ülkede olduğu gibi Balkanlar ve Kuzey Makedonya için de bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

"FETÖ’nün faaliyetleri, toplumsal huzuru ve devletlerin egemenliğini tehlikeye atmaktadır"

Balkanların stratejik konumu ve etnik çeşitliliği nedeniyle tarih boyunca çeşitli güç mücadelelerine sahne olduğunu anlatan İbrahim, "Bu coğrafyada FETÖ’nün faaliyetleri, toplumsal huzuru ve devletlerin egemenliğini tehlikeye atmaktadır. Kuzey Makedonya’da FETÖ aynı şekilde eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla toplumun üzerinde etki kurmaya çalışmaktadır." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin Türk milletinin ve demokrasisinin gücünü bir kez daha gösterdiğini kaydeden İbrahim, FETÖ’nün oluşturduğu tehdidin sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli olduğunu hatırlatarak üstesinden gelmenin uluslararası işbirliği ve dayanışmayla daha hızlı olacağını vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından 15 Temmuz Derneği Şehit Yakını ve Gazi Komisyonu Başkanı Ahmet Alkılıç, 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın annesi Nermin ve babası Melih Fuat Ercan ile gazi Gökhan İşcan, 15 Temmuz gecesine ilişkin yaşadıklarını katılımcılara anlattı.

Gostivar Müftüsü Zendeli tarafından dua okunan programda etkinliğe destek verenlere hediye takdim edildi, şehitlerin hayrına helva dağıtıldı.​​​​​​​