Alaska Fairbanks Üniversitesi liderliğinde yapılan araştırmada, 1950'den bu yana bölgede yağışların ilk olarak yüzde 10, ardından yüzde 15 arttığı tespit edildi.

Araştırmada, sıcaklıkların artmasından dolayı okyanus üzerindeki buz tabakasının daha çok güneşe maruz kaldığı, bunun da daha fazla buharlaşmaya neden olduğu, sonucunda da kar ya da yağmur yağdığı kaydedildi.

Araştırmada, bölgenin, Ekim 2021-Eylül 2022 arası son 72 yılın üçüncü en yağışlı yılını geçirdiği ortaya konuldu.

Araştırmada, özellikle donan yağmurun büyük bir sorun haline geldiği belirtilerek, geride kalan buz tabakasının, yolları daha tehlikeli hale getirdiği ve bahar gelene kadar vahşi hayvanların beslenmesini zorlaştırdığı belirtildi.

Öte yandan, artan yağmur nedeniyle ortaya çıkan diğer sorun, karların daha hızlı erimesi ve bunun da sel ile sonuçlanması olarak gösterildi.

Kutup Raporu Kartı, Şikago'daki Amerikan Jeofizik Birliğinin (AGU) sonbahar toplantısında yayımlandı.

Raporda, Kuzey Kutbu'ndaki hava olaylarıyla ilgili göstergeler ve "hayati işaretler" inceleniyor. Bu sene ilk kez yağış bu listeye eklendi.