Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası açıklarında kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusunun düzenlediği operasyon sonucu gemideki 12 kişinin gözaltına alındığını aktaran Kahramani, gemide 330 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini belirtti.

Kahramani, geminin kime ait olduğu ve mürettebatın uyruğuna ilişkin ise bilgi vermedi.