Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran, Basra Körfezi'nde "kaçak akaryakıt" taşıyan bir gemiyi alıkoydu
[Fotograf: İHA]
İran'ın, Basra Körfezi'nde "kaçak akaryakıt" taşıyan bir gemiye el koyduğu ve gemideki 12 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası açıklarında kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini söyledi.
Devrim Muhafızları Ordusunun düzenlediği operasyon sonucu gemideki 12 kişinin gözaltına alındığını aktaran Kahramani, gemide 330 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini belirtti.
Kahramani, geminin kime ait olduğu ve mürettebatın uyruğuna ilişkin ise bilgi vermedi.
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