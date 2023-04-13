Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2023 11:32

Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin yeni tip füze olabileceği iddia ediliyor

Kuzey Kore'nin, bugün Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlattığı kıtalararası balistik füzenin (ICBM), yeni tip bir silah sistemi olabileceği iddia edildi.

Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin yeni tip füze olabileceği iddia ediliyor
[Fotograf: AA]

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin bu ay ilk kez balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, füzeyi uzun menzilli olarak nitelendirirken Japonya Savunma Bakanlığı ise kıtalararası balistik füze olduğunu kaydetti.

Güney Kore ordusu ise Kuzey Kore'nin denemesinin ardından füzenin "tespit edilmesi güç" ve "daha mobil bir füze" olduğuna işaret etti.

Askeri yetkililer, başkent Pyongyang yakınlarından fırlatılan füzenin "katı yakıtla çalışan, muhtemelen yeni tip bir kıtalararası balistik füze" olması ihtimali üzerinde duruyor.Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzelerinin sıvı yakıt kullandığına dikkati çeken yetkililer, "katı yakıtlı silah sisteminin yeni tip füze olabileceğini" değerlendiriyor.

"Yeni tip füze olabilir"

Katı yakıtla çalışan kıtalararası balistik füzenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un orduya kazandırmak istediği stratejik bir füze sistemi olduğu biliniyor.

Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada, basına yaptığı açıklamada, füzenin Japonya münhasır ekonomik bölgesine ulaşmadığını vurgularken ülkenin kuzeyindeki adalarda yaşayan halka tedbirli olmaları ve mümkünse evlerini boşaltmaları çağrısında bulundu.

Telefon görüşmesi yapan ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de Kuzey Kore'nin tam olarak nükleersizleştirilmesine yönelik üçlü bölgesel işbirliğini güçlendireceklerini açıkladı.

Kuzey Kore, en son sıvı yakıtlı kıtalararası balistik füze fırlatışını 16 Mart'ta yapmıştı.

Pyongyang yönetimi, 2022'nin başından bu yana yaklaşık 100 füze denemesi yaptı.

ETİKETLER
Kuzey Kore ABD
Sıradaki Haber
Belçika'da yerel seçimde oy kullanma yaşının 16'ya indirilmesi önerildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Denizlerde av yasağı başlıyor
12:26
Vergi kaçıranları ihbar edenlere 12,5 milyon lira ödül verildi
12:29
Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da hayatını kaybetti
12:04
89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nin müteahhidinin ifadesi ortaya çıktı
12:06
Beylikdüzü sahiline 'sıvılaşma' uyarısı: Çökmeler devam ediyor
11:59
Otomobil ihracatı 3 ayda 2,6 milyar doları aştı
Mersin'de örtü altında erik hasadı devam ediyor
Mersin'de örtü altında erik hasadı devam ediyor
FOTO FOKUS
Elektrik teline konan kuşları kurtarmak isterken akıma kapıldılar
Elektrik teline konan kuşları kurtarmak isterken akıma kapıldılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ