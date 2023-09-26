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Dünya
AA 26.09.2023 23:57

Kuzey Kore'nin BM daimi temsilcisi, ABD'yi Asya NATO'su peşinde olmakla suçladı

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song, ABD'yi 2023'ü tehlikeli bir yıl yapmak ve Asya'da NATO benzeri bir oluşum peşinde olmakla itham etti.

Kuzey Kore'nin BM daimi temsilcisi, ABD'yi Asya NATO'su peşinde olmakla suçladı
[Fotograf: Reuters]

Kim, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin pervasız ve histerik nükleer restleşmelerinin 2023 yılını aşırı tehlikeli bir yıla dönüştürdüğünü söyledi.

"ABD, nükleer savaş çıkarmaya yönelik kötü emelini gerçekleştirmenin tatbiki aşamasına geçiyor" ifadesini kullanan Kim, Washington yönetiminin NATO'nun Asya versiyonu peşinde olduğunu savundu.

Kim, ABD'nin kuzeydoğu Asya'ya yeni bir Soğuk Savaş yapısı soktuğunu ileri sürerek, ülkesinin savunma mekanizmalarını güçlendirmekten başka seçeneği olmadığını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, bugün Güney Kore Silahlı Kuvvetlerinin 75. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Kuzey Kore nükleer silah kullanırsa onun rejimi, Güney Kore-ABD ittifakı tarafından verilecek ezici karşılıkla sona erdirilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

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