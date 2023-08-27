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Dünya
AA 27.08.2023 10:30

Kuzey Kore'den COVID-19 sonrası ülkeye dönüşlere izin

Kuzey Kore, COVID-19 salgınının ardından ilk kez yurt dışındaki vatandaşlarının ülkeye dönüşüne izin verileceğini ancak dönenlerin 1 hafta karantinada kalacağını duyurdu.

Kuzey Kore'den COVID-19 sonrası ülkeye dönüşlere izin
[Fotograf: Reuters]

Kuzey Kore basınının, Devlet Acil Durum Önleme Merkezine dayandırdığı haberine göre, salgının ardından ilk kez yurt dışındaki Kuzey Korelilerin ülkeye dönüşüne izin verilecek.

"Düzenli bir sağlık muayenesi" için bu kişiler 1 hafta zorunlu karantinaya girecek.

Öte yandan analistler, bu adımla çoğunluğu Çin ve Rusya'da bulunan Kuzey Koreli öğrenci, işçi ve diğer vatandaşların ülkeye dönüşünün mümkün olacağını belirtti.

Kuzey Kore'den 3 yıl sonra yurt dışına ilk uçak seferi yapılmıştı

Kuzey Kore, son günlerde COVID-19 salgını nedeniyle 3 yıldır sürdürdüğü kapanmayı sona erdireceğinin işaretlerini vermişti.

Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını kapatan Kuzey Kore'den, yaklaşık 3 yıl sonra yurt dışına ilk yolcu uçağı 22 Ağustos'ta hareket etmişti.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan kalkan ulusal hava yolu şirketi Air Koryo'nun "JS151" sefer sayılı uçağı, Çin'in başkenti Pekin'e inmişti.

Çinli ve Rus yetkililer geçen ay başkent Pyonyang'da düzenlenen askeri törene katılmış, salgının başlamasından bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı ülke heyetleri olmuşlardı.

Öte yandan geçen hafta Kuzey Koreli tekvando milli takımı sporcuları, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılmak için trenle bu ülkeye gitmek üzere kara yoluyla Pekin'e hareket etmişti.

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