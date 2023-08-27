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Dünya
AA 27.08.2023 09:55

ABD'de "ırkçı" silahlı saldırıda 3 siyahi öldü

ABD'nin Florida eyaletindeki bir markette, beyaz bir Amerikalının "ırkçı nedenlerle" gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 3 siyahi öldü.

ABD'de "ırkçı" silahlı saldırıda 3 siyahi öldü
[Fotograf: AP]

Florida'nın Jacksonville kentinde siyahilerin yaşadığı bir mahalledeki markete akşam saatlerinde maskeli beyaz bir Amerikalı silahlı saldırı düzenledi.

Jaksonville Şerifi T.K. Waters, basın toplantısında, saldırının "ırkçı nedenlerle" yapıldığını belirterek, "Saldırgan, siyahilerden nefret ediyordu." ifadesini kullandı.

Olayda siyahi 2 kadın ve 1 erkeğin yaşamını yitirdiğini belirten Waters, 20'li yaşlardaki saldırganın sosyal medya hesabında ırkçı paylaşımlar yaptığını ve saldırının ardından kendini vurarak intihar ettiğini kaydetti.

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