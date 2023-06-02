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Dünya
AA 02.06.2023 15:35

Kuzey Kore, uydu fırlatma girişimini kınayan BM ve NATO'yu "iç işlerine müdahale etmek"le suçladı

Kuzey Kore, NATO ve Birleşmiş Milletler'in (BM), ülkenin başarısız askeri casus uydu fırlatma denemesine yönelik kınamalarını "iç işlerine müdahale" olarak niteledi.

Kuzey Kore, uydu fırlatma girişimini kınayan BM ve NATO'yu "iç işlerine müdahale etmek"le suçladı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Başkanı Jo Chol-su açıklamasında, ülkenin uydu fırlatma denemesini eleştiren BM ve NATO'ya tepki gösterdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamalarının, ülkenin "iç işlerine müdahalesi" anlamına geldiğini belirten Jo, bunun BM'ye üye devletlerden olan Kuzey Kore'nin "egemenlik haklarını" ihlal ettiğini söyledi.

Jo, Kuzey Kore'nin "BM'nin ABD'ye ait olmadığını göstermek için uydunun fırlatılması dahil bu egemenlik haklarını kullanmaya devam edeceğini" vurguladı.

Kuzey Kore'den uluslararası ilişkiler uzmanı Jong Kyong-chol da NATO'nun kendilerine yönelik ifadelerini "kışkırtıcı" olarak nitelendirdi.

Jong, Asya-Pasifik'teki "özerk" ülkelerin, NATO'nun bölgedeki etkinliğini sürdürdüğü sürece tehditlere karşı "güçlerini" kullanacakları konusunda uyardı.

Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapması yasaklanmıştı

Kuzey Kore'nin 31 Mayıs'taki fırlatma denemesinin, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirilmişti.

ABD ve BM de Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak yaptığı başarısız askeri casus uydu fırlatma denemesini kınamıştı.

BMGK, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapmasını yasaklamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong da askeri casus uydu fırlatma denemesine ilişkin yakında uzaya "düzgün" şekilde uydu fırlatacaklarını belirtmişti.

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