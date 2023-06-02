Hafif Sağanak Yağışlı 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.06.2023 15:33

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, tepkiler üzerine "Rus etkisi" yasasında değişikliğe gitti

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Rusya'nın hükümetlerin üzerindeki etkisiyle" ilgili iddiaları araştıracak komisyonun kuruluş yasasında acil değişiklikler hazırladığını belirterek, böylelikle hiçbir milletvekilinin komisyonda yer almamasının ve kimsenin kamu görevinden menedilmemesinin sağlanacağını söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, tepkiler üzerine "Rus etkisi" yasasında değişikliğe gitti
[Fotograf: Reuters]

Duda, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, bu hafta başında imzaladığı yasaya yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Yaptığı değişikliklerin parlamenterlerin komisyonda yer almasını engelleyeceğini belirten Duda, temyiz başvurularının idare mahkemesi yerine genel mahkemeye yapılmasına izin vereceğini dile getirdi.

Duda, güncellenen yasanın, ilk yasanın en çok tartışılan kısmı olan siyasetçilerin görevden menedilmesine olanak tanıyan hükümlerini de kaldıracağını kaydetti.

Art niyetli olarak nitelendirdiği kendisine yönelik eleştirilerden tiksindiğini söyleyen Duda, değişikliklerin Polonya'nın siyasi eliti için bir sınav olduğunu ifade etti.

Duda, değişikliklerin Sejm'e (parlamentonun alt kanadı) sunulacağı bilgisini paylaştı.

Tusk, Rusya lehine doğal gaz anlaşmaları yapmakla suçlanıyor

Polonya, sonbaharda sandık başına gidecek ve ülkedeki muhalifler, yeni kabul edilen "Rus etkisi" yasası kapsamında kurulacak komisyonun, eski başbakan ve şu anda en büyük muhalefet partisi olan Sivil Platformun (PO) lideri Donald Tusk gibi önde gelen muhalefet figürlerini genel seçimler öncesinde hedef alabileceğini savunuyor.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, Tusk'ı 2007-2014 döneminde başbakan olarak Rusya'ya karşı fazla dostane davranmakla ve 2014-2019 döneminde Avrupa Konseyi Başkanı olarak Brüksel'e gitmeden önce Rusya lehine doğal gaz anlaşmaları yapmakla suçluyor.

Komisyonun, Rusya'nın etkisi altında alındığını düşündüğü bir idari kararı iptal etme yetkisine sahip olacağı ve bu tür kararları veren kişilere kamu görevinde bulunmaktan 10 yıla kadar men cezası verebileceği açıklanmıştı. Duda, yaptığı son düzenlemeyle bu konuda geri adım atarak "men" hükümlerini kaldıracağını belirtti.

ETİKETLER
Polonya Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Blinken: Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş stratejik bir başarısızlık olmuştur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
Ali Erbaş: İstiyoruz ki yaz kurslarımızda bütün camilerimiz dolsun taşsın
16:22
Havacılık liderleri sektörün geleceği için İstanbul'da buluşacak
16:20
İnsansı robot, kabus yapay zeka senaryosunu 'hayal etti'
16:04
Borç yapılandırmasına bayram düzenlemesi
16:03
Ankara'da kuvvetli sağanak bekleniyor
15:50
Kuzey Akım boru hatlarına saldırıya ilişkin Almanya’da bir dairede arama yapıldı
Kibyra'da ayağa kaldırılan anıtsal çeşmeden 1300 yıl sonra su akıyor
Kibyra'da ayağa kaldırılan anıtsal çeşmeden 1300 yıl sonra su akıyor
FOTO FOKUS
İnsansı robot, kabus yapay zeka senaryosunu 'hayal etti'
İnsansı robot, kabus yapay zeka senaryosunu 'hayal etti'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ