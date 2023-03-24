Devlet haber ajansı KCNA, "gizli silahın" Salı günü Güney Hamgyong eyaletinin sularına bırakıldığını söyledi.

Rapora göre, 80 ila 150 metre derinlikte 59 saatten fazla seyir yaptı ve doğu kıyısı açıklarında patlatıldı.

Analistler, Kuzey Kore'nin yeni silahın yetenekleri hakkındaki iddiasına dikkat edilmesini istiyor.

Askeri tatbikatlar bölgede gerilimi artırdı

ABD ve Güney Kore'nin Çarşamba günü beş yılın en büyük ortak saha tatbikatlarını tamamlamasıyla Kore yarımadasındaki gerilim yüksek seyrediyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol Cuma günü "Kuzey Kore'nin pervasız provokasyonlarının bedelini ödemesini sağlayacağını" söyledi.

KCNA, Korece tsunami anlamına gelen "Haeil" olarak adlandırılan Kuzey'in silahının "süper ölçekli" bir radyoaktif dalga oluşturarak düşman gemilerine ve limanlarına saldırmak için tasarlandığını söylüyor.

Açıklamada, "Bu nükleer sualtı saldırı insansız hava aracı, herhangi bir kıyı ve limanda konuşlandırılabilir veya operasyon için bir yüzey gemisi tarafından çekilebilir" diye ekledi.