Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 08:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD ordusu Suriye’nin doğusuna saldırı düzenledi
ABD ordusu gece saatlerinde Suriye’nin doğusuna saldırı düzenledi. Saldırıda İran Devrim Muhafızları’na bağlı gruplar tarafından kullanılan tesisler hedef alındı.
Pengtagon'dan yapılan açıklamada koalisyon üssüne yönelik son saldırı ve daha önce düzenlenen bir dizi saldırı olduğu belirtildi.
İran menşeli tek yönlü insansız hava aracının perşembe günü öğle saatlerinde Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke yakınlarında Koalisyon üssündeki bir bakım tesisine çarptığı ifade edildi.
1 ABD'li ordu müteahhidinin öldüğü, 5 ABD askeri ve 1 Amerikalı müteahhidin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada düzenlenen operasyonla saldırılara cevap verildiği savunuldu.
Sıradaki Haber
Macaristan Putin'i tutuklamayacağını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz