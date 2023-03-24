Pengtagon'dan yapılan açıklamada koalisyon üssüne yönelik son saldırı ve daha önce düzenlenen bir dizi saldırı olduğu belirtildi.

İran menşeli tek yönlü insansız hava aracının perşembe günü öğle saatlerinde Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke yakınlarında Koalisyon üssündeki bir bakım tesisine çarptığı ifade edildi.

1 ABD'li ordu müteahhidinin öldüğü, 5 ABD askeri ve 1 Amerikalı müteahhidin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada düzenlenen operasyonla saldırılara cevap verildiği savunuldu.

