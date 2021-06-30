Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kim'in, iktidardaki Kore İşçi Partisinin politbüro toplantısında, COVID-19’la mücadelede ve planlanan önlemlerin uygulanmasındaki "yetersizlik, sorumsuzluk ve pasiflikle" ilgili yetkilileri azarladığı kaydedildi.

Kim’in konuşmasında, "Önemli devlet işlerinden sorumlu üst düzey yetkililer, uzun süreli olağanüstü hal salgın önleme kampanyasının gerektirdiği şekilde, İşçi Partisinin örgütsel, kurumsal, maddi, bilimsel ve teknolojik önlemler alma konusundaki önemli kararlarının uygulanmasını ihmal etti. Bu da devletin ve halkın güvenliğinin sağlanmasında büyük bir kriz yaratarak ciddi sonuçlar doğurdu." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

DSÖ'ye vaka bildirilmedi

Diğer yandan Kuzey Kore'nin, pek çoğu ateşli hastalık veya solunum yolu semptomları olduğu açıklanan 30 binden fazla kişiyi test ettikten sonra Dünya Sağlık Örgütüne ülkede tek bir COVID-19 enfeksiyonu bile bulunmadığı bilgisini vermesine dikkat çekiliyor.

Kim, İşçi Partisi Merkez Komitesinin 16 Haziran'daki genel kurul toplantısında da yetkililerin uzun süreli COVID-19 kısıtlamalarına hazırlıklı olmaları için çağrıda bulunarak, ülkenin ekonomik sıkıntılarına rağmen yakın zamanda sınırlarını açmaya hazır olmadığını belirtmişti.