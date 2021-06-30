Florida'nın Miami kentinde çöken binada, enkaz altından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda toplam can kaybı 12'ye yükselmiş oldu.

Bina enkazında bulunduğu bildirilen 149 kişiye ise hala ulaşılmaya çalışılıyor.

Eyalet İtfaiye Sorumlusu, arama ve kurtarma çalışmalarının son hızla devam ettiğini, aralarında İsrail ve Meksika'dan ekiplerin de bulunduğu 300'ün üzerinde acil kurtarma ekibinin gece gündüz çalıştığını belirtti.

[Fotoğraf: Reuters]

Çökmenin ardından yangın çıkan binada birbirinin içine geçmiş erimiş çelik ve beton yığınlarının arasında kayıp kişiler aranıyor.

Aramada kurtarma köpekleri ile radar ve sonar cihazlar da kullanılıyor.

Umutlar tükeniyor

Enkaz çalışmaları sürerken her geçen gün umutlar da tükeniyor.

Çöken binada oturanların yakınları bina etrafında henüz ulaşılamayan kişiler için dua ediyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Rapor: Binada yapısal hasar var

24 Haziran'da bir kısmı aniden çöken binaya ilişkin art arda çıkan raporlar ise ihmal iddialarını güçlendirir nitelikte.

Son olarak ortaya çıkan 2008 tarihli bir rapor, 1981 yapımı binada yapısal hasar bulunduğunu ortaya çıkardı.

Raporda, binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu ve tamirat gerektiği kaydediliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, yetkililer, apartman sakinlerini bu yılın nisan ayında bir kez daha uyarmış.

Mektupla yapılan uyarıda, binada daha önce farkedilen yapısal sıkıntıların artmakta olduğu, çatının onarımının gerektiği ifade edilmiş; tamiratın ise 15 milyon dolar tutacağı bildirilmişti.